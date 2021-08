Biosynex : financement syndiqué d'un montant maximal de 109 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biosynex a signé un mandat d'arrangement pour la mise en place d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d'euros avec la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Ce financement sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 ME, un crédit confirmé de 34 ME et un crédit non confirmé de 55 ME.

La signature du financement syndiqué est soumise à la réalisation de conditions préalables usuelles et si celles-ci étaient réalisées, devrait intervenir avant le 15 octobre 2021.

Grâce à ce financement, Biosynex entend financer ses besoins généraux et la poursuite d'opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (point of care). Ces acquisitions sont envisagées pour constituer un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques connectés et pour accélérer le développement international (avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales).