Biosynex finalise l'acquisition d'Avalun

(Boursier.com) — Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 7 avril dernier, Biosynex confirme la réalisation définitive en date du 30 avril 2021 de l'acquisition de 100% des actions et des instruments dilutifs de la société Avalun, spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée.

En unissant leurs forces, les deux sociétés, qui développent toutes deux des tests rapides dits "point of care" (sur le lieu de soin), entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial et technologique, et d'un environnement économique globalement favorable avec l'accroissement de l'utilisation des tests de dépistage rapide dans le monde entier.

Cette acquisition a été payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part minoritaire en actions Biosynex. Le nombre d'actions nouvelles s'élève à 44.493, représentant 0,43% du capital de Biosynex. Le capital social sera composé de 10.307.920 actions à l'issue du règlement-livraison.