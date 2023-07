Biosynex : fin de la prépondérance des produits Covid-19 dans le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 42,8 millions d'euros, en baisse de -70% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, principalement liée à la forte réduction des ventes COVID-19 qui ne représentent plus que 4,5 ME sur le semestre écoulé (115,5 ME au 30 juin 2022).

Après un 1er trimestre en nette diminution par rapport au 1er trimestre 2022, l'activité du Groupe limite sensiblement sa baisse sur le 2e trimestre (24,1 ME contre 32,1 ME au T2 2022). Cette évolution résulte de la contribution croissante des nouvelles entités acquises en 2022 et au cours du 1er semestre 2023.

L'activité à l'international, qui avait largement bénéficié du succès des tests COVID-19 en Europe, affiche un chiffre d'affaires à l'export de 16,2 ME, soit 38% de l'activité totale du Groupe (47% au S1 2022).

Perspectives

Sur le second semestre, traditionnellement plus dynamique en raison de sa saisonnalité, Biosynex anticipe une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires hors COVID-19. La nouvelle organisation nord-américaine constituera un levier d'accélération de l'activité pour Biosynex.

Sur le marché porteur des tests de diagnostic rapide, Biosynex confirme l'installation d'une nouvelle dynamique de croissance marquée par la fin de la prépondérance des produits Covid-19 dans le chiffre d'affaires total et la montée en puissance des synergies issues des dernières acquisitions.