Biosynex : en vif rebond après les annonces

Biosynex : en vif rebond après les annonces









(Boursier.com) — Importante spéculation autour du titre Biosynex... Ouvrant à 9 euros, l'action s'est immédiatement, dans les premiers échanges matinaux, portée en gain de 10%. Toute la matinée, le dossier a été suivi dans des volumes importants amenant le dossier à un plus haut de 12 euros après 13h, soit 33% de gains. En début d'après-midi, Biosynex a enregistré quelques prises bénéfices, revenant vers les 10,9 euros, avant de repartir... Déjà 4,7% du capital a changé de main.

Avant l'ouverture des marchés, Biosynex s'est félicité de l'arrêté du Ministère de la solidarité et de la santé paru le 11 juillet faisant suite au rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) publié le 18 mai concernant la mise en oeuvre en France des TROD Covid-19. Concrêtement, les professionnels de la santé non biologistes -médecins libéraux et les pharmaciens- vont maintenant pouvoir réaliser dans leur cabinet ou leur officine le TROD de détection des anticorps dirigés contre le Coronavirus.

Le TROD COVID-19 BSS permet à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt et en une dizaine de minutes, de rechercher la présence éventuelle d'anticorps (IgG/IgM) dirigés contre le COVID-19. Ce test est fiable à 99,6% pour la détection des IgG et à 97,8% pour la détection des IgM.

Ce diagnostic réalisé par le pharmacien prendra également toute son importance dans le recueil des données épidémiologiques liées au COVID-19 et permettra d'avoir une meilleure cartographie du niveau de contamination de la population.

Biosynex a d'ailleurs indiqué orienter dès à présent sa force de vente exclusive de 40 commerciaux vers le réseau des 20.000 pharmacies d'officine en France pour leur apporter conseil et formation dans l'utilisation des tests. Au 1er jour de parution de l'arrêté, Biosynex a déjà enregistré plus de 5.000 pharmacies qui ont commandé son test, soit 25% des pharmacies en France. , a fait savoir Biosynex.