Biosynex dopé par la très forte demande en tests Covid-19

(Boursier.com) — Biosynex grimpe encore de 7,8% ce jeudi à 26,16 euros, dans un volume représentant 2,3% du tour de table. Le titre profite de nombreux articles évoquant la forte demande. Le Parisien indique que le leader français des tests antigéniques "croule sous les commandes des pharmacies". Il a ainsi embauché 200 intérimaires et prévoit que janvier sera son plus gros mois. Depuis le début de la cinquième vague du Covid-19, la demande d'autotests auprès du groupe s'est en effet emballée. "A partir de début décembre, nous avons écoulé tous nos stocks en deux semaines", précise même Oren Bitton, directeur commercial de la société, cité par Le Parisien. Le délai de livraison serait passé à une douzaine de jours, et les assistantes commerciales du groupe crouleraient sous les appels de pharmacies pour des commandes ou relances...