Biosynex : discussions avec le gouvernement nigérian

(Boursier.com) — Biosynex a reçu du 29 novembre au 2 décembre la visite d'une équipe officielle du Nigeria conduite par le Ministre de la Santé Muhammad Ali Pate. Cette visite avait pour objet de discuter d'une possibilité d'accord de fourniture de tests rapides de dépistage du VIH et de la Syphilis ainsi que de définir un éventuel partenariat entre Biosynex, sa filiale américaine Chembio et le gouvernement nigérian concernant la fabrication locale d'un des tests rapides VIH de Chembio, référencé sur la liste du Fonds mondial (The Global Fund). Une prochaine visite à Abuja (Nigeria) de l'équipe de Biosynex/Chembio est prévue au cours du 1er trimestre 2024 afin de discuter des conditions dans lesquelles une unité de production de tests rapides VIH pourrait être créée et hébergée dans la filiale nigériane de Chembio (Chembio Nigeria Ltd.). En effet, avec le soutien de l'OMS, le Fonds mondial, en partenariat avec le PEPFAR (Plan d'urgence du Président American pour la lutte contre le Sida), et Unitaid s'associent pour accélérer la fabrication de produits de santé en Afrique, en particulier des tests de diagnostic rapides du VIH. Biosynex tiendra le marché informé de l'évolution des discussions.