Biosynex : correctif relatif à la réalisation de la fusion-absorption de Theradiag

(Boursier.com) — Biosynex corrige le communiqué relatif à la réalisation de la fusion-absorption de Theradiag par Biosynex. En effet, le Conseil d'administration de Biosynex s'est réuni le 19 décembre, et a constaté une erreur concernant le nombre d'actions Biosynex à émettre en rémunération de la fusion-absorption de Theradiag par Biosynex.

Le montant des actions à créer en rémunération des apports réalisés par les actionnaires de Theradiag et en application de la parité d'échange, est de 479.390 actions nouvelles (et non 495.826 actions) d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de Theradiag (autres que Biosynex).

Ainsi, l'augmentation de capital social en résultant est de 47.939 euros (et non de 49.582,6 euros).