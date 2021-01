Biosynex confirme une bonne dynamique commerciale pour le premier semestre 2021

Biosynex confirme son objectif d'un chiffre d'affaires 2020 supérieur à 150 ME et les nombreux succès commerciaux réalisés en début d'année conduisent le groupe à afficher sa pleine confiance pour l'exercice 2021.

Avec la persistance de la pandémie au niveau mondial et en Europe notamment, Biosynex indique enregistrer une demande en croissance pour ses tests antigéniques de détection de la COVID-19. En France, la centrale d'achat de la demande publique, l'UGAP, vient de signer un contrat cadre d'un an pour la fourniture de tests antigéniques Biosynex, avec un premier engagement pour livrer 2 millions d'unités sur le premier semestre 2021.

Un gouvernement du nord de l'Europe a retenu Biosynex dans le cadre d'un appel d'offre global avec une première commande confirmée d'1 million de tests antigéniques pour janvier et une option de plusieurs millions de tests pour le premier semestre 2021.

Par ailleurs, la société a obtenu l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique suisse pour la commercialisation de ses tests antigéniques Covid-19. Les tests de Biosynex ont montré une excellente corrélation avec le test de référence.

De plus, l'autotest de sérologie Covid-19 a suscité un fort intérêt dans les pays européens qui l'ont autorisé et Biosynex annonce que des ventes importantes sont anticipées en pharmacie, en Espagne et en Hongrie notamment. Ce test permettra à chacun de connaitre son statut sérologique avant ou après la vaccination.

Le groupe prévoit notamment d'étendre son réseau de distribution en Amérique latine. Avec l'aide de la BPI, Biosynex a ainsi engagé depuis plusieurs mois une vaste opération de prospection dans ces pays, avec des programmes d'homologation de ses tests et de sélection de distributeurs. Au Brésil, Biosynex vient d'obtenir l'enregistrement de la plupart de ses tests auprès de l'autorité sanitaire ANVISA et a conclu un accord de distribution avec la société CELER portant sur une commande cadre de 3 millions d'euros pour ses tests HIV, obstétriques et en biologie moléculaire (PCR).