Biosynex : chiffre d'affaires annuel réduit de moitié

(Boursier.com) — Biosynex a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 196,6 ME, en diminution de 49% par rapport à l'exercice précédent (-50% en organique hors effet des acquisitions de l'exercice). Ce niveau est qualifié de conforme aux anticipations car comme prévu, Biosynex a dû faire face, dès le deuxième trimestre, à un fort recul des ventes de produits Covid-19 en Europe. La baisse représente ainsi plus de 200 ME sur toute l'année, les produits Covid-19 affichant en 2022 un revenu de 140,9 ME contre 342,2 ME en 2021.

A contrario, Biosynex a bénéficié en 2022 de la montée en puissance des ventes de ses autres produits. Ceux-ci affichent un chiffre d'affaires de 55,7 ME en 2022 contre 40,3 ME en 2021, soit une hausse de 38%. Cette croissance s'explique par la contribution des différentes acquisitions réalisées au cours de l'exercice 2022 pour 6,3 ME, des nouvelles gammes de produits pour 7,6 ME et la hausse des gammes historiques pour 1,5 ME. Biosynex a pu réaliser 7 opérations de croissance externe en 2022.

Sur le plan géographique, l'activité à l'international représente 39% de l'activité totale du groupe (49% en 2021) avec un chiffre d'affaires à l'export de 76,4 ME, en baisse de 60% par rapport à 2021. Il convient de rappeler que la forte hausse de l'international en 2020 et 2021 avait été largement portée par la pénétration de nouveaux pays à la faveur d'une offre de produits Covid-19 particulièrement bien adaptée.

Pour 2023, Biosynex anticipe la poursuite de la baisse d'activité autour des produits Covid-19. Cette activité demeure toutefois résiliente en raison de la situation endémique et de l'intérêt pour la détection combinée des infections respiratoires virales (SARS-CoV-2, grippe, virus respiratoire syncytial). Le groupe entend poursuivre cette année ses efforts de diversification post-pandémie avec l'objectif d'asseoir ses positions autour de ses trois principaux axes (point of care, biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide).