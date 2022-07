Biosynex : baisse d'activité au 2e trimestre mais des perspectives favorables

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros, en baisse de -37% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre bien orienté (110 ME) porté par de fortes demandes de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) et d'Autotests, l'activité du Groupe a connu un net ralentissement sur le 2e trimestre (32,2 ME) en raison de la diminution des ventes de produits Covid-19 liée à l'amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19. La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du 1er trimestre 2022, est retombée à 54% au 2e trimestre 2022.

Perspectives favorables

L'activité exceptionnelle générée par deux années de pandémie hors normes a permis à Biosynex de changer de paradigme, de devenir un groupe multinational capable de gérer durablement et de manière profitable de l'hyper-croissance et de se transformer radicalement.

La contribution des cashflows élevés de la période Covid-19 a contribué à la dynamique d'une politique de croissance externe ciblée avec pour objectif de renforcer les gammes de produits du Groupe que ce soit en Pharmacie ou en Diagnostic et d'accélérer son développement à l'international ainsi que d'acquérir la maitrise de nouvelles technologies et de renforcer ses capacités de production intragroupe. Celle-ci va se poursuivre en 2022 et 2023 afin d'accompagner la transformation du Groupe.

Biosynex aborde l'ère post Covid-19 avec un portefeuille de produits plus large et des positions plus fortes dans les pharmacies et les laboratoires privés et publics, en France et à l'international.

Pour la deuxième partie de 2022 et l'année 2023, le Groupe prévoit le maintien d'un niveau d'activité autour des produits Covid-19 qui dépendra de l'émergence et de la virulence des futurs variants du virus. Si la reprise épidémique dans le courant du mois de juin conduit Biosynex à anticiper une relance de son activité Covid-19 dès le mois de juillet, le Groupe n'envisage pas un retour à des niveaux de ventes similaires à ceux connus en 2020 et 2021.