Biosynex : attribution gratuite de BSAR au bénéfice de tous les actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biosynex, acteur majeur de la santé publique, spécialisé dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR) annonce la mise en oeuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un BSAR par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 10 euros représentant une prime de 26% par rapport au cours de clôture du 16 juin 2020.

Larry Abensur, Président Directeur Général de Biosynex, déclare : "Nous sommes heureux d'offrir à nos actionnaires la possibilité de se voir attribuer de nouvelles actions en cas d'exercice de ces bons de souscription. Par cette démarche, nous avons souhaité remercier l'ensemble de nos actionnaires existants pour leur fidélité et leur soutien sans faille. Outre l'amélioration de la liquidité quotidienne du titre, ce plan permettra à Biosynex de bénéficier des meilleures conditions possibles dans la perspective d'une éventuelle levée de fonds à terme."

En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire qui s'est réunie le 8 juin 2020 (dixième résolution), le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 10 juin 2020, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables aux actionnaires de la Société et a subdélégué au Président Directeur Général de la Société tous pouvoirs à cet effet. Le Président Directeur Général a décidé en date du 15 juin 2020 l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 9.135.448 BSAR, selon les modalités détaillées ci-après.

L'opération concerne tous les actionnaires de la Société, soit les détenteurs des 9.135.448 actions composant le capital social.

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le 23 juin 2020, chaque actionnaire de BIOSYNEX recevra gratuitement un BSAR à raison de chaque action détenue. Sur la base du capital de la Société à cette date, un maximum de 9.135.448 BSAR seront émis.

Vingt-trois BSAR permettront de souscrire à une action nouvelle BIOSYNEX au prix d'exercice par action de 10 euros, soit la création potentielle (en cas d'exercice de la totalité des BSAR) de 397.193 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital théorique maximale de 3.971.930 euros.

Ce prix d'exercice de 10 euros représente une prime de 26% par rapport à la date de clôture du 16 juin 2020.

Les 9.135.448 BSAR feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur le marché Euronext Growth Paris. Ils seront donc cotés sur une ligne spécifique et intitulés " BSAR " (ISIN : FR0013517380).

La durée de vie des BSAR est fixée à 18 mois à compter de leur attribution, soit jusqu'au 24 décembre 2021 inclus.

En cas d'exercice de l'intégralité des BSAR, le produit brut de l'opération pourrait atteindre 3.971.930 euros.

Objectifs de l'opération

Cette opération d'émission de BSAR attribués gratuitement à tous les actionnaires proportionnellement à leur nombre d'actions, vise à remercier les actionnaires actuels de leur fidélité à travers l'attribution d'un bon qui sera valorisé sur le marché et qui n'entrainera pas de dilution pour ceux souscrivant à ces BSAR ; attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le côté optionnel du bon de souscription d'actions remboursable permettre une levée de fonds à terme lors de l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables.