Biosynex annonce avoir pris une participation de 75% dans la société danoise MEDKONCEPT AS

(Boursier.com) — Dans le cadre de son développement à l'international, Biosynex annonce avoir pris une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans MEDKONCEPT AS, société basée à Hellerup, près de Copenhague au Danemark.

Fondée en 2017 par Preben Joffe et Michael Lexner, MEDKONCEPT a été le distributeur exclusif au Danemark de tests de diagnostic rapide liés à la Covid-19. MEDKONCEPT, qui deviendra bientôt BIOSYNEX NORDIC, a en effet commercialisé pour le compte de Biosynex plus de 26 millions de tests antigéniques sur le marché danois depuis 2021.

MEDKONCEPT est également le distributeur exclusif de la plateforme ProciseDx destinée au monitoring des biothérapies (infliximab, adalimumab) et au dosage de la calprotectine chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

De nombreuses synergies attendues

Avec cette nouvelle acquisition majoritaire hors de France, Biosynex entend, avec l'aide de MEDKONCEPT, accélérer la pénétration du marché nordique au Danemark et en Norvège dans un premier temps avant de se déployer en Suède et Finlande en 2023 grâce à de multiples effets de synergie. Biosynex pourra s'appuyer sur les solides positions de distributeur de MEDKONCEPT pour diffuser largement sa gamme de produits (tests de diagnostic rapide, Point of Care et biologie moléculaire) et certains produits OTC, adaptés au marché nordique.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX, commente : "Nous sommes très heureux de cette prise de participation aux côtés des fondateurs dans la société MEDKONCEPT, qui nous permet d'être présents sur le marché des pays nordiques représentant près de 28 millions d'habitants à fort pouvoir d'achat. Après BHR au Royaume-Uni, MEDKONCEPT au Danemark et BIGIX en Italie, BIOSYNEX continuera cette stratégie d'acquisition dans d'autres zones en Europe aussi bien dans le domaine du diagnostic que de l'OTC".

Janus von Platen-Hallermund, CEO de MEDKONCEPT, ajoute : "Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe BIOSYNEX et sommes convaincus que cette acquisition permettra à MEDKONCEPT d'accélérer la croissance de son activité. Durant la pandémie de la Covid-19, BIOSYNEX a confirmé la très bonne qualité, ainsi que la disponibilité rapide de ses produits sur le marché danois, ce qui lui a permis à d'accroitre sa réputation d'excellence. Le catalogue de produits BIOSYNEX donnera à MEDKONCEPT les moyens de répondre aux besoins du marché en constante évolution".

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 19 janvier 2023, après Bourse.