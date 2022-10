Biosynex : accord avec ProciseDx

(Boursier.com) — Biosynex a annoncé la signature d'un contrat de licence et de commercialisation avec ProciseDx Inc. dans le cadre duquel la production des tests de suivi des patients atteints de maladies chroniques de l'intestin de ProciseDx sera transférée en France. Les produits fabriqués par Biosynex pourront être commercialisés en Europe, au Moyen-Orient et dans d'autres marchés internationaux. Biosynex aura également la possibilité de développer et produire de nouveaux tests de biologie délocalisée (Point of Care) ciblant d'autres applications de soins primaires et de médecine d'urgence sur la plateforme de de ProciseDx. La technologie Point of Care de ProciseDx s'adapte aux évolutions de la demande des professionnels de santé en Europe et au-delà. "Faciles à réaliser, les tests donnent des résultats précis en moins de 5 minutes", ajoute Biosynex.

Dans le cadre de son partenariat avec ProciseDx, Biosynex avait souscrit des obligations convertibles en actions de la société ProciseDx en mars et novembre 2021 pour un montant de 4 M$ à chaque opération. D'une maturité de 2 années, ces obligations arrivent respectivement à échéance en mars et novembre 2023. Les actionnaires de ProciseDx détenant des obligations convertibles ont signé le 14 octobre un accord pour la conversion anticipée en actions à effet immédiat de toutes les obligations convertibles existantes. En conséquence, le pourcentage de détention de Biosynex dans la société ProciseDx est passé de 37,17 à 42,7% à l'issue de cette opération.