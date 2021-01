Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 154 ME, en hausse de... 338%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2020, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 154 ME, en très forte hausse de 338% par rapport à l'exercice précédent. L'activité a bénéficié en 2020 de la contribution significative des ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 pour 110 ME. Les activités historiques de Biosynex ressortent en croissance soutenue de 25% par rapport à 2019.

Au 4ème trimestre 2020, la croissance s'est accélérée avec l'augmentation des ventes de tests de dépistage de la Covid-19 couvrant l'ensemble de l'offre (tests sérologiques, tests antigéniques, PCR rapide et PCR grande série). Le chiffre d'affaires trimestriel atteint ainsi 81,8 ME, soit près de 9 fois celui réalisé à la même période de l'exercice antérieur (9,3 ME).

Dès l'apparition de la pandémie au virus SARS-CoV-2 au début de l'exercice 2020, Biosynex a concentré ses efforts sur le lancement et le déploiement à grande échelle de nouvelles gammes de tests de détection de ce nouveau virus.

Dès mars 2020, Biosynex concluait un premier partenariat stratégique avec Credo Diagnostics Biomedical Ltd pour la commercialisation d'un système innovant de détection rapide du virus par PCR en 20 minutes. En avril 2020, le Groupe livrait ses premiers tests sérologiques aux hôpitaux et aux laboratoires d'analyses médicales en France et dans de nombreux pays européens.

Tout au long de l'exercice 2020, le groupe a été particulièrement proactif pour apporter à l'ensemble des professionnels de santé (biologistes, médecins, pharmaciens, ...) tant à l'hôpital qu'en médecine de ville une offre de tests performants et adaptés aux besoins de chaque utilisateur. En parallèle, Biosynex a veillé à sécuriser ses approvisionnements en composants clés pour répondre de manière satisfaisante à la forte demande. Dans cette optique, la société a également accru ses capacités de production en Alsace.

Biosynex est aujourd'hui reconnu comme l'un des leaders tant en France qu'en Europe dans le dépistage de la Covid-19, démontrant son expertise dans le domaine du diagnostic rapide.

Perspectives toujours favorables

Dans le prolongement de la tendance haussière d'activité, Biosynex anticipe une très forte croissance de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle dans une proportion largement supérieure à celle constatée pour les résultats semestriels.

Poursuite de la dynamique commerciale en 2021

Biosynex va orienter son développement futur autour de trois axes stratégiques majeurs :

Poursuite du déploiement de ses produits de dépistage de la Covid-19 tant en France qu'à l'international avec notamment la diffusion plus large de l'autotest sur les marchés européens où ils sont autorisés;

Développement de nouvelles zones à l'export avec un focus sur l'Amérique Latine;

Montée en puissance du partenariat avec la société américaine ProciseDx;

Croissance externe

Pour amplifier la croissance organique, le Groupe souhaite accélérer son développement vers de nouveaux débouchés qui pourra passer par une ou plusieurs opérations de croissance externe en 2021 visant notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des petits automates de diagnostic rapide et connectés. Plusieurs cibles sont actuellement à l'étude.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020, le 24 mars 2021, après Bourse.