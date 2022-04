Biosynex a pris une participation de 23,31% du capital de Primadiag

(Boursier.com) — Biosynex annonce être devenu l'actionnaire de référence de la société Primadiag après une prise de participation à hauteur de 23,31% du capital de cette société spécialiste dans le développement et la production de robots appliqués à l'automatisation des solutions diagnostiques par PCR (polymerase chain reaction). Primadiag a développé une plateforme robotique modulaire qui permet d'automatiser la préparation des analyses biologiques et génétiques.

Biosynex n'exclut pas de renforcer sa participation ultérieurement ou d'apporter des financements à Primadiag afin de soutenir son développement et souhaite que ce rapprochement débouche sur un partenariat industriel entre les deux sociétés pour promouvoir le robot de Primadiag combinés aux kits AMPLIQUICK développés par Biosynex.

" La pandémie de la COVID-19 a été l'occasion pour de nombreux laboratoires de découvrir et d'implémenter des tests PCR et l'intérêt pour cette technique va perdurer au-delà de la seule thématique COVID-19. L'automatisation des tests PCR permet d'augmenter sensiblement les débits et de sécuriser les analyses. Avec sa plateforme modulaire, connectée et rapidement configurable, Primadiag se veut être le partenaire de référence pour les fabricants de tests en recherche d'un appareil compagnon ", commente Biosynex.