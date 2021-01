Biosynex a finalement levé 15 ME

(Boursier.com) — Biosynex a levé 15 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux pour une demande soutenue d'un montant total de 20,24 ME.

L'opération a donné lieu à l'émission de 882 352 actions, soit 9,64 % du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 17 Euros (prime d'émission incluse).

Les fonds levés permettront au Groupe d'accélérer son développement vers de nouveaux débouchés au travers d'opérations de croissance externe. Ces opérations de croissance externe viseront notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des petits automates de diagnostic rapide et connectés.