BioSenic soutient la prochaine conférence européenne sur la maladie du greffon contre l'hôte

(Boursier.com) — BioSenic , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce aujourd'hui qu'elle participera et soutiendra la prochaine réunion GvHGvL qui se tiendra du 13 au 15 mars 2024 à l'hôpital universitaire de Ratisbonne, une conférence bisannuelle visant à favoriser les échanges scientifiques autour de la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD).

La GvHD peut résulter d'une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches d'un donneur à un patient. BioSenic prévoi une étude de phase 3 de son traitement par trioxyde d'arsenic oral (OATO), le premier de sa catégorie, chez des patients atteints de GvHD chronique (cGvHD), un domaine d'intérêt pour l'entreprise.

L'étude testera l'OATO en tant que traitement de première intention de la GVHD chronique et commencera à recruter le premier des 150 patients sur trois continents cette année.

Après avoir consulté plusieurs cliniciens ayant une grande expérience de la cGvHD afin de développer des protocoles pour son étude pivot de phase 3 sur la cGvHD, BioSenic a décidé d'apporter son soutien à la réunion biannuelle, qui est organisée et accueillie par l'hôpital universitaire de Ratisbonne, à Ratisbonne, en Allemagne.

Carole Nicco, PhD, HDR, directrice des opérations et directrice scientifique de BioSenic, et Lieven Huysse, MD, directeur médical, participeront au congrès et se concentreront respectivement sur les biomarqueurs de la cGvHD et sur l'affinement des critères de résultats pour la prochaine étude de phase 3 sur la cGvHD. En outre, le duo tiendra d'autres discussions avec les principaux leaders d'opinion internationaux présents.