BioSenic reçoit un brevet européen clé de l'OEB pour le développement de thérapies contre les cancers, les maladies infectieuses et immunitaires

(Boursier.com) — BioSenic , société en phase clinique, spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui la délivrance d'un nouveau brevet clé intitulé "Utilisation d'ions métalliques pour potentialiser les effets thérapeutiques de l'arsenic" (EP3972613) par l'Office européen des brevets (OEB).

BioSenic a récemment annoncé la publication de nouvelles données sur le mécanisme d'action du trioxyde d'arsenic (ATO) le 30 mars 2023. Ces données ont été publiées dans des revues internationales à comité de lecture en 2022 et 2023. De ce fait, BioSenic a développé un brevet couvrant ses découvertes sur l'ATO combiné au cuivre et ses applications potentielles, en particulier dans les domaines du cancer et de l'auto-immunité.

Ce nouveau brevet clé spécifique délivré par l'OEB s'inscrit dans la stratégie de portefeuille intellectuel du groupe BioSenic, qui comprend d'autres demandes de brevets dans d'autres régions. Ces brevets accompagneront la mise en oeuvre par BioSenic d'essais cliniques internationaux dans des pathologies présentant des besoins médicaux clairement non satisfaits. Ces essais cliniques soutiendront l'objectif de BioSenic de générer des données cliniques pour soutenir d'autres approbations d'accès au marché.

"Le nouveau brevet de l'OEB de BioSenic, qui a été délivré pour les 27 pays européens, ouvre de nouvelles voies de traitement de maladies dont les besoins médicaux, dans le domaine de l'immunité, qui ne sont pas satisfaits. Ce brevet comporte deux domaines d'application principaux. Le premier concerne l'immunité innée, adaptative et entrainée, et le second l'oncologie, où le trioxyde de d'arsenic a déjà donné des résultats chez des patients atteints de leucémie promyélocytaire aiguë. Ces maladies affectent un pourcentage important de la population mondiale, et les maladies auto-immunes en particulier conduisent à des maladies chroniques ayant trop souvent un pronostic sévère", a déclaré François Rieger, PhD, président-directeur général de BioSenic.

"En parvenant à mieux comprendre les effets multiples de l'arsenic combiné au cuivre et en associant cela avec une nouvelle propriété intellectuelle de BioSenic, nous serons désormais en mesure de proposer des traitements innovants pour répondre aux besoins de nombreux patients souffrant de maladies compliquées qui ne bénéficient pas de traitement médical."

Les résultats récemment générés par BioSenic et publiés dans deux revues internationales à comité de lecture de renommée scientifique démontrent les avantages de l'utilisation d'une combinaison de trioxyde d'arsenic et de sels de cuivre dans des modèles précliniques de maladies auto-immunes. Ces maladies comprennent la maladie chronique du greffon contre l'hôte (Frontiers in Immunology, 2022) et la sclérodermie systémique (Frontiers in Medicine, 2023). Ces résultats fournissent des données à l'appui du potentiel de cette thérapie combinée que BioSenic traduira en essais cliniques.

La disponibilité attendue d'une formulation orale combinant l'arsenic et le cuivre place BioSenic dans une position unique pour tirer parti des essais cliniques réussis dans le traitement du lupus et de la maladie du greffon contre l'hôte. En conséquence, BioSenic sera en mesure de poursuivre le développement clinique avec une formulation brevetée contenant moins d'arsenic et qui minimise les effets secondaires.