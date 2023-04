Biosenic : réagit bien

(Boursier.com) — Biosenic monte de 5,5% à 0,144 euro, alors que la société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes/inflammatoires sévères et la réparation cellulaire a annoncé la nomination de Lieven Huysse, MD, en qualité de Directeur Médical, à compter du 17 avril. Lieven Huysse succède à Michel Wurm, MD, qui avait été nommé CMO par intérim pour assurer le développement des plateformes de BioSenic. Michel Wurm a joué un rôle clé dans le développement de Medsenic et de BioSenic au cours des 18 derniers mois. Lieven Huysse sera en particulier responsable de la poursuite de la progression des deux actifs les plus aboutis de BioSenic, en phase de développement...

"Une nomination qui suggère que l'entreprise prépare activement le lancement imminent de l'essai de phase 3 dans la cGvHD" commente Portzamparc qui maintient ses scénarios avec une recommandation 'Acheter' et un TP de 0,52 euro".