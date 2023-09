BioSenic publie de nouvelles preuves des effets bénéfiques du traitement au trioxyde d'arsenic

(Boursier.com) — BioSenic , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce aujourd'hui la publication de données fournissant des indications clés supplémentaires pour son principal IPA (Ingrédient Pharmaceutique Actif), le trioxyde d'arsenic (ATO), dans le traitement de la sclérose systémique (ScS), dans un journal international à comité de relecture.

Les données sont publiées dans un article intitulé "Arsenic trioxide demonstrates efficacy in a mouse model of preclinical systemic sclerosis" par la revue internationale "Arthritis Research & Therapy". Ce travail étudie les effets de l'ATO sur un modèle préclinique de maladie auto-immune, qui présente un remodelage vasculaire anormal sévère des artérioles pulmonaires et une maladie pulmonaire interstitielle non spécifique de type pneumonie, ressemblant étroitement à l'hypertension pulmonaire associée à la sclérose systémique (ScS) chez l'homme.

Des effets bénéfiques notables de l'ATO sur la fibrose cutanée et pulmonaire, les lésions vasculaires et les lésions sclérodermiques ont été précédemment décrits par Kavian et al. (J Immunol 2012 May ; Arthritis Rheum 2012 Oct) in vitro et dans des modèles précliniques de la ScS, dans les installations de l'Institut Cochin à Paris, en France. Les nouvelles données, dans un troisième modèle préclinique important, montrent une réduction significative de l'infiltration inflammatoire et une forte amélioration du remodelage vasculaire, médiées par des améliorations du statut immunitaire impliquant en particulier les lymphocytes T. Ces résultats représentent une avancée substantielle dans la compréhension de l'interaction complexe entre la fibrose induite par l'inflammation et la pathophysiologie de la ScS. Ces résultats donnent du poids à la pertinence clinique d'utiliser l'ATO pour traiter la ScS, et plus généralement les pathologies auto-immunes, où le poumon est souvent affecté par la fibrose et le remodelage vasculaire.

En oncologie, l'ATO est désormais reconnu comme un traitement de première intention de la leucémie promyélocytaire aiguëe, avec une innocuité démontrée et une rémission à long terme. BioSenic a récemment démontré la sécurité et l'efficacité du traitement par l'ATO dans des essais cliniques réussis, ciblant la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD) dans un essai de phase 2, et le lupus érythémateux systémique (LES) dans un essai de phase 2a.

BioSenic estime que les données cliniques qu'elle a contribué à générer au cours de la dernière décennie, ainsi que ses efforts continus pour comprendre les voies cellulaires qui sont contrôlées par l'administration d'ATO à la bonne dose et au bon moment, permettent maintenant d'étendre les cibles de ses essais cliniques. Ceci s'applique à de nouvelles indications dans l'auto-immunité et les maladies inflammatoires. C'est la raison pour laquelle BioSenic a spécifiquement choisi la ScS pour une approche clinique systématique visant à tester l'ATO en tant que nouvelle thérapie de première classe.

François Rieger, PhD, Président et Directeur Général de BioSenic a déclaré : "BioSenic se concentre maintenant sur les derniers préparatifs de son essai de phase 3 avec l'ATO ciblant la maladie chronique du greffon contre l'hôte, l'une des complications les plus courantes affectant la survie des patients ayant subi une transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Il est également essentiel que BioSenic continue d'ouvrir la voie à une progression de ses programmes cliniques utilisant l'ATO pour traiter le lupus érythémateux disséminé et la sclérose systémique. Ces nouvelles données précliniques s'ajoutent à la multitude de données expérimentales in vitro et in vivo produites par BioSenic, par l'ensemble de la communauté scientifique et par l'industrie, ce qui confirment le potentiel des médicaments à base de sel d'arsenic pour rectifier les paramètres physiopathologiques du système immunitaire déréglé dans un certain nombre de maladies auto-immunes. Ces résultats démontrent le potentiel de l'ATO sur les caractéristiques cellulaires des organes endommagés, avec des anomalies fonctionnelles chroniques et aggravantes. Cela fourni des connaissances inestimables pour l'application et la formulation de l'ATO de BioSenic dans le cadre du développement clinique en cours, et contribuera à la réussite future du développement clinique de l'ATO à un stade avancé. L'ensemble des observations, largement publié et recueilli dans diverses études internationales, justifie pleinement le lancement d'essais avec des patients atteints de ScS, qui ont besoin de médicaments nouveaux et décisifs, autres que les médicaments palliatifs existants. L'espoir de réussite est grand et BioSenic travaille d'arrache-pied pour traduire les résultats fondamentaux actuels en résultats cliniques."