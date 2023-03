BioSenic publie de nouvelles données sur le mécanisme d'action du trioxyde d'arsenic (ATO)

(Boursier.com) — Biosenic , société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes/inflammatoires sévères et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui que des données fournissant des détails supplémentaires sur le mécanisme d'action de son API (Ingrédient Pharmaceutique Actif) principal pour prévenir les maladies auto-immunes, le trioxyde d'arsenic (ATO), ont été publiées dans un article révisé par des pairs.

L'article intitulé "Optimal combination of arsenic trioxide and copper ions to prevent autoimmunity in a murine HOCl-induced model of systemic sclerosis" (Combinaison optimale de trioxyde d'arsenic et d'ions cuivre pour prévenir l'auto-immunité dans un modèle murin de sclérodermie systémique induit par HOCl) détaille également une formule originale d'ATO pour maximiser l'efficacité contre l'auto-immunité et réduire les effets secondaires.

L'article est publié dans Frontiers in Immunology. Les données relatives à cette nouvelle formulation ont été obtenues à la suite d'activités précliniques et ne constituent pas des données validées par des essais cliniques.

BioSenic a déjà démontré la sécurité et l'efficacité du trioxyde de d'arsenic dans un essai clinique de phase 2 ciblant la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD) et dans un essai de phase 2a ciblant le lupus érythémateux disséminé (SLE). BioSenic considère que les données cliniques générées au cours des deux dernières décennies seront adéquates pour ses soumissions d'essais avec de nouvelles indications dans le domaine de l'auto-immunité et des maladies inflammatoires.

"BioSenic fait de nouveaux progrès significatifs dans la compréhension des mécanismes d'actions fondamentaux de l'ATO. Notre société est en train de progresser dans la compréhension de l'efficacité du trioxyde de diarsenic dans le traitement de diverses maladies auto-immunes, où les effets pléiotropiques de l'ATO peuvent contribuer à contrôler et à restaurer de manière significative un système immunitaire fonctionnant normalement. Il s'agit d'utiliser l'ATO pour moduler les effets sur l'état de stress oxydatif des cellules immunitaires activées, et leur capacité à réguler la libération de plusieurs cytokines ou chimiokines pro-inflammatoires, ou encore de réguler l'intensité de l'induction des voies inflammatoires, en interférant directement avec des protéines spécifiques régulatrices. Ceci afin de mieux comprendre comment interagir positivement avec les mécanismes pathophysiologiques nocifs qui conduisent à une pathologie chronique dans diverses conditions auto-immunes. BioSenic a un certain nombre d'étapes importantes prévues dans son pipeline clinique. Cela inclut le lancement d'un essai de phase 3 dans la maladie chronique du greffon contre l'hôte cette année et un essai de phase 2b en préparation pour le lupus érythémateux systémique plus tard", a déclaré François Rieger, PhD, président-directeur général de BioSenic.

"La publication de ce nouvel article évalué par un comité de relecture détaille le mécanisme d'action de l'ATO combiné à des sels de cuivre ainsi que la formulation idéale pour maintenir l'efficacité tout en réduisant les effets secondaires de l'ATO. Ces éléments seront essentiels pour la poursuite du développement clinique de l'ATO, y compris un essai de phase 2b dans la sclérose systémique, une maladie auto-immune chronique rare pour laquelle il n'existe pas d'option thérapeutique significative. Nous espérons obtenir rapidement de nouveaux résultats cliniques pour toutes ces pathologies pour le marché, nos investisseurs et les patients souffrant de ces maladies chroniques."