BioSenic présente de nouvelles données de phase 3 sur JTA-004 pour le traitement de la douleur arthrosique sévère

(Boursier.com) — BIOSENIC , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, partagera pour la première fois des données post hoc sur son actif clinique tardif JTA-004 lors du congrès mondial 2024 de l'Osteoarthritis Research Society International (OARSI). L'analyse post hoc d'une étude de phase 3 a révélé qu'une seule injection de JTA-004 était sûre et efficace pour les patients atteints d'un sous-type inflammatoire sévère d'arthrose du genou nouvellement caractérisé.

Les données seront présentées par Yves Henrotin, Ph.D, professeur à l'Université de Liège en Belgique (musculoSKeletal Innovative research Lab, mSKIL), Centre de recherche interdisciplinaire en médecine, CIRM), ainsi que fondateur et président du conseil d'administration d'Artialis, qui a réalisé l'analyse.

JTA-004 est un traitement viscosupplément intra-articulaire innovant pour l'arthrose du genou, composé d'acide hyaluronique, de protéines plasmatiques et de clonidine. L'analyse post hoc porte sur différentes sous-populations de patients atteints d'arthrose, dans les données d'un essai de phase 3 (KOA-2) achevé en 2019. L'essai visait à démontrer que le traitement par JTA-004 entraîne une réduction de l'intensité de la douleur au genou par rapport à une solution saline ou à Synvisc-One, trois mois après l'injection, chez des sujets souffrant d'arthrose symptomatique du genou.

Les premiers résultats obtenus dans un large groupe de patients représentants plusieurs sous-types n'étaient pas concluants. Cependant, BioSenic a décidé de réévaluer les données suite à la publication d'une étude1 qui a identifié des biomarqueurs pour stratifier les phénotypes de l'arthrose, y compris un sous-type de la maladie caractérisé par une inflammation systémique et les symptômes les plus graves. La conclusion de l'analyse post hoc est que JTA-004 est sûr et efficace pour traiter avec succès les symptômes dans ce sous groupe inflammatoire.