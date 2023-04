BioSenic : nouveaux horizons

(Boursier.com) — BioSenic , société en phase clinique, spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui la délivrance d'un nouveau brevet clé intitulé "Utilisation d'ions métalliques pour potentialiser les effets thérapeutiques de l'arsenic" (EP3972613) par l'Office européen des brevets (OEB).

BioSenic a récemment annoncé la publication de nouvelles données sur le mécanisme d'action du trioxyde d'arsenic (ATO) le 30 mars 2023. Ces données ont été publiées dans des revues internationales à comité de lecture en 2022 et 2023. De ce fait, BioSenic a développé un brevet couvrant ses découvertes sur l'ATO combiné au cuivre et ses applications potentielles, en particulier dans les domaines du cancer et de l'auto-immunité.

Ce nouveau brevet clé spécifique délivré par l'OEB s'inscrit dans la stratégie de portefeuille intellectuel du groupe BioSenic, qui comprend d'autres demandes de brevets dans d'autres régions... Ces brevets accompagneront la mise en oeuvre par BioSenic d'essais cliniques internationaux dans des pathologies présentant des besoins médicaux clairement non satisfaits. Ces essais cliniques soutiendront l'objectif de BioSenic de générer des données cliniques pour soutenir d'autres approbations d'accès au marché. "Ce brevet ouvre les portes de l'oncologie" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 0,52 euro.