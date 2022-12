Biosenic : nomination

(Boursier.com) — Biosenic , société spécialisée dans les maladies auto-immunes/inflammatoires graves et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Michel Wurm au poste de Directeur Médical par intérim qui sera responsable du développement des deux plateformes de thérapie cellulaire et des maladies auto-immunes de BioSenic.

Michel Wurm remplace Anne Leselbaum en tant que Directeur Médical par intérim et consultant indépendant, avec effet immédiat. Dès le début des discussions entre Bone Therapeutics et Medsenic en mai 2022, Michel Wurm et Anne Leselbaum ont travaillé en étroite collaboration ensemble et avec les équipes médicales et scientifiques tout au long du processus de fusion.

Michel occupera ses fonctions jusqu'à la sélection par BioSenic d'un Directeur Médical permanent, à partir d'une liste de candidats en cours d'élaboration.

Le nouveau Directeur Médical sera choisi sur la base de son expertise et de son expérience dans les domaines de l'auto-immunité et de la thérapie cellulaire.