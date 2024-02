BioSenic lève 500.000 euros dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles auprès de nouveaux investisseurs établis

(Boursier.com) — Biosenic , la société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce aujourd'hui qu'elle a levé 500.000 euros de produit brut par le biais d'un placement privé de 12.195.120 nouvelles actions à un prix d'émission de 0,041 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels, Gestys et Friedland Gestion.

BioSenic a l'intention d'utiliser le produit net du placement, ainsi que d'autres sources, pour préparer une demande d'IND auprès de la FDA pour l'étude clinique de phase 3 avec le trioxyde d'arsenic oral (OATO) dans le traitement de première ligne de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD). Ils couvriront également les frais généraux de l'entreprise, principalement liés aux exigences réglementaires cliniques et les activités opérationnelles de BioSenic.

Conformément à sa stratégie de financement, le placement privé permettra à BioSenic de continuer à explorer d'autres options de financement dans les mois à venir afin de renforcer son bilan et sa trésorerie. Le paiement et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le ou vers le 6 février 2024. Parallèlement, une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris sera introduite et un prospectus d'admission à la négociation sera publié par la Société.

Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et en circulation de BioSenic au moment de leur émission et seront de même rang à tous égards. Une copie du rapport préparé par le conseil d'administration de BioSenic conformément au Code belge des sociétés et des associations décrivant, entre autres, l'augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d'émission est disponible dans la section Investisseurs du site internet de BioSenic (sous Information réglementée - Emissions d'actions et d'obligations).

La dilution totale pour les actionnaires existants résultant de l'émission des nouvelles actions s'élève à 6,95% et, après l'émission effective des nouvelles actions, le nombre total d'actions de BioSenic s'élèvera à 175.376.594.