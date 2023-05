Biosenic identifie des biomarqueurs clés pour la cGvHD et dépose un brevet auprès de l'OEB

(Boursier.com) — BIOSENIC , société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves, et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui le dépôt d'un brevet clé dans l'utilisation de sa plateforme ATO. Le brevet, intitulé Méthode de diagnostic pour détecter les risques pathologiques de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD) en utilisant des biomarqueurs particuliers de cytokines ou de chimiokines, a été déposé auprès de l'Office européen des brevets (OEB). Ce brevet couvre l'utilisation d'une nouvelle méthode quantitative pour évaluer l'impact des médicaments destinés à modifier l'évolution de la forme chronique de la maladie du greffon contre l'hôte (cGvHD).

En 2021, BioSenic a conclu avec succès une étude prospective nationale multicentrique de phase II à bras unique et ouvert, dans 5 centres hospitaliers universitaires en France. Dans cette étude, BioSenic a traité 21 patients atteints de cGvHD avec une formulation intraveineuse de trioxyde d'arsenic (ATO), connue sous le nom d'Arscimed. BioSenic a publié des résultats positifs de sécurité et d'efficacité dans la revue internationale à comité de lecture Transplantation and Cellular Therapy.

L'analyse ultérieure des serums des patients fournit maintenant des données clés sur la transition des concentrations de cytokines/chimiokines d'un éventail initial de valeurs anormales à un niveau normalisé, associé à une réduction de l'activité de la maladie. Les données de l'étude post-hoc sont maintenant disponibles. Ces biomarqueurs permettront potentiellement d'estimer à des stades précoces le risque de développement de la maladie grâce aux taux mesurés de cytokines sélectionnées, et également d'évaluer la réponse thérapeutique aux traitements standards actuels ou à tout nouveau traitement.