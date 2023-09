BioSenic grimpe après les annonces

(Boursier.com) — BioSenic a annoncé l'achèvement d'une analyse post-hoc de son essai clinique de phase 2 sur l'ATO, permettant de trouver le meilleur schéma d'administration pour un traitement efficace de la cGvHD. L'analyse sera utilisée pour décider de la meilleure posologie d'ATO oral pour le prochain essai clinique de phase 3 de BioSenic. Le titre grimpe de 13% à 0,13 euro, alors que l'essai clinique de phase 2 de BioSenic intitulé "Treatment of Chronic Graft Versus Host Disease With Arsenic Trioxide (GvHD-ATO)" a été mené de 2016 à 2020 (ClinicalTrials.gov ID NCT02966301 - GMED16-001).

Les premiers résultats ont été publiés en 2022 dans la revue à comité de lecture Transplantation and Cellular Therapy sous le titre "High Response Rate and Corticosteroid (CS) Sparing with Arsenic Trioxide-Based First-Line Therapy in Chronic Graft-versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation".

Ces résultats ont démontré que l'utilisation de l'ATO et des CS en première intention est associée à un taux de réponse clinique favorable élevé et à une épargne rapide des CS dans les cas de cGvHD modérée à sévère, après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (traitement standard actuel pour plusieurs types de leucémies).

Le critère d'évaluation principal de l'essai de phase 2 était l'efficacité préliminaire basée sur le taux de réponse globale (ORR ; réponse complète [CR] ou réponse partielle [PR]) à 6 mois, après 1 ou 2 cycles de traitement intraveineux (IV) à l'ATO. À 6 mois, l'ORR était de 75%, avec un taux de CR de 35% et un taux de PR de 40%.

Deux cycles

La nouvelle analyse post-hoc de BioSenic, sur l'ensemble des données cliniques recueillies au cours de l'essai de phase 2, montre que parmi le groupe de patients n'ayant pas obtenu de rémission complète après le premier cycle de traitement, un cinquième de ces patients a obtenu un résultat positif au critère d'évaluation principal après un second cycle. En conséquence, BioSenic utilisera ce traitement de deux cycles dans ses prochains essais. Cela impliquera l'administration d'une double cure de quatre semaines, séparée par une période de repos, conduisant à une administration globale d'ATO deux à quatre fois plus importante. BioSenic espère ainsi se rapprocher des conditions optimales pour le traitement curatif de la cGvHD, pour laquel il n'existe actuellement aucune thérapie satisfaisante.

Dans le domaine de l'oncologie, l'ATO IV est utilisé comme traitement de première ligne de la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) depuis 2003, avec une sécurité démontrée et des rémissions à long terme... Jusqu'à présent, dans la LPA, l'ATO était administré quotidiennement par perfusion IV pour une centaine de doses cumulées, voire plus. L'administration IV, parce qu'elle nécessite une hospitalisation, est pénible pour les patients, entraîne une baisse de la qualité de vie et est très coûteuse. L'introduction d'une formulation orale d'ATO pendant deux cycles courts, actuellement le choix d'administration optimale de BioSenic, améliorera considérablement la qualité de vie des patients et l'observance, tout en réduisant les coûts des soins de santé. Il s'agit d'une avancée significative vers l'objectif de BioSenic de contribuer à un traitement amélioré et potentiellement curatif d'une maladie auto-immune sans solution médicale satisfaisante à l'heure actuelle.

Portzamparc souligne que le groupe se concentre sur la phase 3 et attend le lancement au S1 2024. Le scénario est maintenu avec un cours cible de 0,38 euro confirmé par l'analyste avec un avis à l'achat sur le dossier.