BioSenic grimpe après les annonces

(Boursier.com) — BioSenic monte de 7% après avoir annoncé une mise à jour positive de son étude clinique de Phase IIb en cours avec son produit de thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.

BioSenic a utilisé les progrès scientifiques et les connaissances du marché en matière de consolidation des fractures, ainsi que les progrès technologiques de la radiologie pour affiner l'interprétation statistique des clichés et apporter des modifications positives à son étude de Phase IIb avec ALLOB. Ainsi, l'étude est passée d'une simple évaluation de données cliniques à celle de données plus quantitatives, ce qui améliorera la significativité des résultats. Après consultation de ses biostatisticiens externes, BioSenic a décidé de clôturer le recrutement des patients, la cohorte actuelle de 57 patients traités permettant d'obtenir un niveau de signification suffisant.

"Une décision qui permet à Biosenic de réduire son 'cashburn' dans ce programme, tout en augmentant ses chances de succès" commente Portzamparc qui rappelle que les DDS d'ALLOB ont un strike de 0,45 euro et une maturité d'un an à compter de la publication du critère RUST". De quoi viser un cours de 0,52 euro en restant à l'achat sur le dossier.