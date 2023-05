BioSenic fait le point sur l'accord de licence en cours avec Phebra

(Boursier.com) — Biosenic , société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves, et la réparation cellulaire, annonce aujourd'hui la modification de l'accord de licence entre sa filiale Medsenic SAS et Phebra Pty Ltd, leadeur australien dans le développement, la fabrication et l'approvisionnement de produits pharmaceutiques innovants et de haute qualité.

En mai 2021, Medsenic et Phebra ont conclu un accord de licence et un accord de commercialisation et d'approvisionnement pour la formulation orale du trioxyde d'arsenic ("OATO") dans les indications suivantes : Maladie du greffon contre l'hôte ("GvHD"), sclérose systémique ("SSc"), lupus érythémateux systémique 151 ("SLE"), maladies infectieuses liées à COVID-19 et maladies inflammatoires du SNC liées à la sclérose en plaques multiples.

En vertu de l'accord de licence, Medsenic a accepté de commencer une étude clinique utilisant l'OATO de Phebra. Si cette étude ne débutait pas avant le 31 mai 2023, Phebra pouvait mettre fin à l'accord de licence, à moins que les parties ne conviennent de reporter cette date. L'octroi de l'accord de licence est désormais subordonné à la capacité de Medsenic à commencer une étude clinique utilisant l'OATO avant le 31 mai 2024.

De plus, le Groupe BioSenic et Phebra analysent actuellement la possibilité d'étendre les territoires de Medsenic et les conditions commerciales y afférentes.

"Nous sommes particulièrement satisfaits de l'excellent degré de coordination entre Phebra et Medsenic, visant à livrer les lots cliniques pour entrer dans la réalisation de l'essai de Phase 3 prévu pour le médicament oral, lié à la licence exclusive précédemment convenue entre Phebra et Medsenic" a déclaré le professeur François Rieger, PhD, président directeur général de BioSenic. "Les récentes avancées techniques pour l'approvisionnement clinique d'ATO par voie orale et l'amendement récemment convenu de la licence originale aideront à rendre possible une approbation rapide de la FDA, par le biais d'une soumission IND nécessaire, suivie de l'activation attendue des centres et du recrutement des patients."