BioSenic et Pluristyx signent un accord pour la mise à disposition sur le marché de cellules mésenchymateuses ALLOB

(Boursier.com) — BIOSENIC , la société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves, et la réparation cellulaire, annonce la signature d'un accord contractuel avec Pluristyx, leader dans les solutions de de thérapie cellulaire et d'iPSC génétiquement modifiés, en vue de poursuivre les négociations sur les termes et conditions d'un accord potentiel de licence et de collaboration.

Cet accord servira de base pour la préparation d'un potentiel contrat final de licence et de collaboration plus large visant à mettre à disposition du marché les cellules bien caractérisées de BioSenic dotées de diverses propriétés originales.

Ces cellules sont dotées d'un privilège immunitaire, de propriétés anti-inflammatoires et de capacités de réparation tissulaire établies, à la fois in vitro et in vivo. BioSenic a dérivé ces cellules fabriquées selon les normes GMP à partir de cellules souches mésenchymateuses (CSM), des cellules de moelle osseuse provenant de donneurs sains. Les cellules ont ensuite été préparées pour un certain nombre d'études précliniques et cliniques. Ces cellules constituent le produit médical expérimental de BioSenic, ALLOB, qui est actuellement évalué dans une étude de Phase IIb randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, chez des patients souffrant de fractures tibiales à haut risque.

Sous réserve de la réalisation des conditions préalables habituelles, BioSenic et Pluristyx ont pour objectif de poursuivre les négociations sur les termes et conditions en vue de conclure un accord final et de l'exécuter intégralement d'ici le troisième trimestre 2023. En fonction de l'issue des négociations, un accord final de licence et de collaboration pourrait toutefois ne jamais être conclu.

En 2021, BioSenic (à l'époque Bone Therapeutics, avant sa fusion pour créer BioSenic) et Pluristyx (anciennement Implant Therapeutics) ont conclu un accord original d'évaluation de la recherche. Cet accord a permis à BioSenic d'évaluer et de transférer la lignée de cellules souches pluripotentes induites (iPSC), les milieux, les protocoles de différenciation et l'expertise d'Implant Therapeutics.

Ces CSM utilisées sont hautement standardisés, expansibles et évolutives. Elles sont également plus flexibles que les approches autologues et allogéniques existantes en ce qui concerne les méthodologies de transformation, y compris l'édition de gènes et la transduction. Pluristyx a développé des technologies pour transformer de manière conditionnelle les populations de cellules en division, y compris les cellules telles que ALLOB.

L'accord potentiel de licence et de collaboration entre BioSenic et Pluristyx permettra, s'il est conclu, à BioSenic de préparer ces cellules en vue de leur mise sur le marché pour la recherche préclinique et d'éventuelles applications cliniques. Pluristyx est spécialisée dans les partenariats avec les entreprises et les instituts de recherche pour créer et commercialiser de nouvelles thérapies et offrir des services aux clients qui ont besoin d'aide pour le développement, la fabrication et/ou la conformité réglementaire de leur propre thérapie cellulaire.

"La société Bone Therapeutics de BioSenic a passé plus de 10 ans à établir les fondements scientifiques et techniques d'une utilisation sûre des cellules souches mésenchymateuses fabriquées à partir de la moelle osseuse de donneurs humains en bonne santé. Ces travaux ont donné lieu à des études précliniques et cliniques démontrant la formation ou la réparation de cartilage et d'os. Des études cliniques de phase 2 ont également démontré la fusion de la colonne vertébrale et l'amélioration de la réparation des fractures osseuses", a déclaré le professeur François Rieger, PhD, président-directeur général de BioSenic.

"BioSenic a donc largement démontré que les cellules de la moelle osseuse issues de cellules souches sont capables de se différencier dans une variété de types de tissus en plus de l'os. Elles sont très peu immunogènes et bénéficient d'un privilège immunitaire et peuvent être préparées en tant que cellules partiellement différenciées au décours de leurs multiples voies de différenciation cellulaire. Par conséquent, ces cellules peuvent être transformées in vitro à l'aide de gènes spécifiques qui ajoutent à leurs propriétés initiales de nouvelles propriétés anti-inflammatoires ou des mécanismes de régulation de la division cellulaire capables de contrôler une division excessive, une migration anormale ou une implantation mal orientée dans un organe. Ce partenariat entre BioSenic et Pluristyx permettra d'étendre l'utilisation des cellules ALLOB et des cellules apparentées à un secteur élargi et d'offrir de nouveaux moyens de traiter de nombreuses pathologies humaines dont les besoins médicaux sont encore insatisfaisants ou non satisfaits. La disponibilité des clones et des lignées cellulaires ALLOB générera un revenu très important. BioSenic pourra utiliser ces revenus pour soutenir financièrement ses propres projets basés sur ses deux principales plates-formes techniques actuelles, Arsenic et ALLOB, ciblant les maladies auto-immunes et cancéreuses, et la réparation des os et du cartilage."