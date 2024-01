BioSenic : du nouveau aux opérations !

(Boursier.com) — BioSenic et sa filiale Medsenic SAS annoncent la promotion du Dr Carole Nicco au poste de directrice des opérations (COO) en plus de son poste de directrice scientifique (CSO).

Dr Carole Nicco sera impliquée dans la planification stratégique, la prise de décision et la gestion des initiatives clés, ainsi que dans la supervision et l'amélioration du développement stratégique des pipelines de BioSenic, ciblant des traitements avec ses plateformes de viscosupplémentation, de thérapie cellulaire et le trioxyde d'arsenic. Elle travaillera en étroite collaboration avec le Président Directeur Général de BioSenic, le professeur François Rieger, afin de superviser et d'améliorer les décisions stratégiques de BioSenic.

Le Dr Nicco a déjà commencé à rencontrer et à interagir avec des acteurs mondiaux clés intéressés par le développement du projet global BioSenic ou par des innovations thérapeutiques ciblées. BioSenic lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux engagements au sein de notre société.