BioSenic dépose une demande de protection supplémentaire par brevet, suite à de nouvelles preuves cliniques de l'efficacité de JTA-004 dans le traitement de l'arthrose

(Boursier.com) — Biosenic , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, et sa filiale Medsenic SAS, annonce aujourd'hui annonce aujourd'hui le dépôt d'un brevet américain pour JTA 004, un viscosupplément en phase avancée de développement clinique, suite à de nouvelles preuves de son efficacité dans un sous-type d'arthrose récemment défini. Il existe plusieurs types d'arthrose.

En 2022, des chercheurs extérieurs ont publié des résultats qui définissent trois sous-types basés sur des biomarqueurs - y compris une forme sévère identifiée par des niveaux élevés de douleur, de certains biomarqueurs et une inflammation persistante et progressive.

En utilisant cette nouvelle approche de stratification de la maladie, BioSenic a fait réaliser une analyse post hoc d'un essai de phase 3 pour JTA-004 qui avait donné des résultats non concluants pour les patients souffrant d'arthrose du genou. En se concentrant sur les patients de l'étude présentant le sous-type inflammatoire sévère, l'analyse a révélé une efficacité anti-douleur supérieure à celle du placebo et du comparateur actif.

Compte tenu de ces nouvelles découvertes prometteuses, BioSenic a maintenant l'intention d'étendre la protection du brevet pour les "compositions à base d'acide hyaluronique et les méthodes connexes pour le traitement de l'arthrose chez des sujets spécifiquement sélectionnés". Les droits ont été initialement acquis auprès de Bone Therapeutics à la suite d'une fusion inversée avec Medsenic SAS pour former BioSenic. Alors que BioSenic développe un nouveau plan clinique, cette position soutiendra les étapes vers la commercialisation de JTA-004 pour les patients souffrant de douleurs sévères dues à l'arthrose du genou.

Le JTA-004 diffère des autres produits à base d'acide hyaluronique pour l'arthrose par l'inclusion de la clonidine, un inhibiteur alpha-2 adrénergique, en tant que composant pharmacologique actif. Ses propriétés analgésiques sont connues depuis des décennies, et des données plus récentes ont démontré une activité anti-inflammatoire locale prolongée, ainsi qu'un effet normalisant sur la différenciation cellulaire des chondrocytes. De nouvelles découvertes publiées ce mois-ci dans Nature établissent un lien supplémentaire entre les chondrocytes et la dégénérescence de l'arthrose du genou, fournissant une explication potentielle supplémentaire aux résultats cliniques positifs de JTA-004 dans la réduction des symptômes de la douleur et de l'inflammation dans les cas graves.