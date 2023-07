Biosenic : Accord avec les principaux créanciers pour un moratoire courant jusqu'en octobre 2023

(Boursier.com) — Biosenic , société innovante avec pour objectif de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'immunité innée, l'inflammation et la réparation des organes/fonctions, annonce aujourd'hui une nouvelle mise à jour de ses arrangements financiers avec ses principaux créanciers historiques, Patronale, Monument et la Banque Européenne d'Investissement.

BioSenic vise à renégocier ses principales dettes financières, héritées de Bone Therapeutics. Ceci est nécessaire pour que BioSenic puisse lancer avec succès une nouvelle levée de fonds, sous la forme d'un placement privé au T3-4 2023.

"Pour la renégociation de la dette, notre médiateur, Yves Brulard, a obtenu un accord de statu quo pour une période de 3 à 4 mois, des principaux créanciers historiques" commente le groupe. "BioSenic pourra ainsi maintenir un bon rythme de développement de ses projets phares, tout en négociant une solution à long terme pour accéder aux niveaux de financement nécessaires à l'ensemble de ses programmes précliniques et cliniques".

François Rieger, PDG de BioSenic et président du conseil d'administration, a déclaré : "BioSenic a hérité d'importantes dettes de Bone Therapeutics avant la fusion inversée avec Medsenic. Au cours du premier semestre 2023, BioSenic a investi d'importantes ressources d'entreprise pour l'équilibre et le développement de ses programmes selon les lignes définies dans les termes de la fusion de l'année dernière. Un processus nécessaire de restructuration des dettes principales est maintenant en cours et nous nous assurons que tous nos partenaires financiers peuvent se rassembler et contribuer aux meilleures conditions de succès futur de l'entreprise pour ses programmes phares actuels".