BioSenic a terminé le premier semestre avec 0,52 ME de trésorerie et d'équivalents

(Boursier.com) — BioSenic , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, publie aujourd'hui son rapport d'activité pour le premier semestre, clos le 30 juin 2023, préparé conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, et ses perspectives pour le reste de l'année.

En juillet 2023, BioSenic a obtenu un accord de standstill de la part des principaux créanciers historiques pour une période de 3 à 4 mois. Compte tenu de cet accord avec les principaux créanciers et de celui obtenu le 30 juin 2023 avec Global Tech Opportunities 15 pour sécuriser le financement à court terme sur la base du programme d'obligations convertibles existant, BioSenic prévoit de disposer d'une trésorerie suffisante pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'en octobre 2023.

Au cours des six premiers mois de 2023, le résultat d'exploitation total s'est élevé à 0,37 million d'euros, soit une légère augmentation par rapport à la même période en 2022 (0,13 million d'euros).

La perte d'exploitation pour la période s'est élevée à 3,90 millions d'euros, contre 3,96 millions d'euros au premier semestre 2022.

BioSenic a terminé le premier semestre 2023 avec 0,52 million d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. La trésorerie nette utilisée sur la période s'élève à 1,33 million d'euros, contre 0,39 million d'euros sur la même période en 2022.

Perspectives pour le reste de l'année 2023 et 2024

Le rapport semestriel est préparé conformément à l'article 13 de l'Arrêté Royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et peut être consulté sur le site web de BioSenic dans la section 'Rapports financiers'.

"BioSenic a fait le maximum d'efforts pour se restructurer et franchir des étapes techniques importantes dans la mise en oeuvre des caractéristiques clés de ses sels d'arsenic (ATO) et de ses plateformes de réparation cellulaire après avoir réussi la fusion inversée entre Medsenic et Bone Therapeutics il y a 10 mois", a déclaré François Rieger, PhD, Président Directeur Général de BioSenic. "L'interprétation réussie de données cliniques et scientifiques complexes - en particulier celles héritées de l'ancienne société Bone Therapeutics - nous donne maintenant les éléments de base essentiels pour développer nos activités sur les opportunités de licence et les essais cliniques de Phase 2/3. Notre projet phare immédiat est un essai de confirmation de Phase 3 sur l'efficacité d'une formulation orale de trioxyde d'arsenic sur la maladie chronique du greffon contre l'hôte, une affection auto-immune rare consécutive à l'utilisation de cellules hématopoïétiques allogéniques pour le traitement de plusieurs types de leucémies. Nous prévoyons maintenant une fin d'année 2023 productive pour continuer à développer les meilleures valeurs de BioSenic".