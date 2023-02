BioSenic a reçu 1 million d'euros de la part de Pregene

(Boursier.com) — BioSenic a reçu un montant de 1 million d'euros (moins 6% liés aux taxes) de la part de Pregene.

BioSenic, Pregene et Link Health Pharma Co., Ltd. ("Link Health") ont signé un accord de licence exclusive pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation d'ALLOB en Chine (y compris à Hong Kong et Macao), à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.

Suite à une nouvelle législation et des règles réglementaires internes, Pregene a informé BioSenic de la résiliation de l'accord. Pregene a déclaré : "Notre résiliation était rendue nécessaire par des modifications réglementaires. De nouvelles lois et réglementations interdisent désormais les projets impliquant des cellules humaines étrangères ainsi que les études cliniques associées en Chine continentale."

C'est ainsi que Pregene s'est retiré de toutes les activités, et toutes les données et informations relatives à ALLOB ont été retransférées à BioSenic.

Conformément à l'accord de licence résilié, Pregene devait s'acquitter d'un paiement lié à la réalisation d'une étape de développement. BioSenic a maintenant reçu ce paiement de 1 million d'euros (moins 6% liés aux taxes) suite au franchissement de cette étape de développement il y a plusieurs mois et comme paiement final de tout montant restant dû.

ALLOB est développé pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la thérapie cellulaire osseuse, grâce à l'utilisation d'ostéoblastes (cellules différenciées qui permettent de reconstituer les os), dérivés de cellules souches mésenchymateuses isolées de la moelle osseuse de donneurs adultes en bonne santé. Une étude de Phase IIb avec ALLOB est en cours chez des patients atteints de fractures du tibia à haut risque.

Alors que ces modifications réglementaires ont donné un coup d'arrêt à installation d'ALLOB sur le marché chinois, BioSenic a entamé des discussions préliminaires avec Pregene, Link Health et d'autres partenaires potentiels pour faire progresser le développement et la commercialisation d'ALLOB dans d'autres zones géographiques, y compris aux États-Unis. Grâce à cette expansion vers d'autres marchés, ALLOB pourra réaliser son potentiel mondial, et permettre aux patients atteints de pathologies osseuses d'avoir accès à une thérapie cellulaire osseuse qui changera leur vie partout dans le monde.