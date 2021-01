Biophytis vise Wall Street ; COVA sur les rails

(Boursier.com) — Biophytis annonce son projet de déposer publiquement aujourd'hui un document d'enregistrement au moyen du formulaire F-1 auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de son projet d'introduction en bourse d'actions ordinaires aux Etats-Unis sous forme d'American Depositary Shares et son projet de cotation au Nasdaq dans le cadre de celle-ci. Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre ADS seront émis par Biophytis. Le nombre de titres proposés, incluant le ratio entre actions ordinaires et ADS, et la fourchette de prix de l'offre ADS n'ont pas encore été déterminés.

Par ailleurs, la société annonce que le Comité indépendant de Contrôle des Données (Data Monitoring Committee - DMC) recommande de commencer le recrutement pour la Partie 2 de l'Etude COVA de Phase 2-3. L'Etude COVA a pour objectif l'évaluation de Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aigüe associée à la Covid-19. La recommandation du DMC est basée sur l'analyse des données de sécurité obtenues chez les 20 premiers patients recrutés dans l'étude. Basée sur la recommandation du DMC, Biophytis a l'intention de commencer le recrutement des patients pour la Partie 2 de l'Etude COVA dans les pays où les approbations ou les autorisations réglementaires, y compris celles du Comité d'Examen Institutionnel/Comité d'Ethique, seront obtenues.

COVA (clinicaltrials.gov identificateur NCT04472728) est une étude internationale, multicentrique en double aveugle, contrôlée contre placebo, séquentielle de groupe et adaptative en deux parties. C'est une étude de Phase 2-3 évaluant Sarconeos (BIO101) chez des patients âgés de 45 ans et plus, hospitalisés avec des manifestations respiratoires graves de la Covid-19. Les résultats de l'étude complète (Partie 1 et Partie 2) sont prévus au deuxième trimestre 2021, sous réserve... des retards liés à la Covid-19 et de l'impact de l'épidémie.