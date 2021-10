Biophytis va retraiter ses comptes

(Boursier.com) — Biophytis annonce que les états financiers consolidés audités précédemment publiés par la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 et les états financiers consolidés semestriels non audités pour les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020 seront retraités pour corriger le traitement comptable des obligations convertibles émises. Ces corrections techniques portent sur le traitement comptable inapproprié, jusqu'alors retenu, des obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes émises, auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.

La Société est actuellement en train d'évaluer l'impact de ces corrections sur ses états financiers pour les périodes concernées, toutefois la Société ne considère pas que ces corrections affecteront sa situation de trésorerie à la fin des périodes comptables concernées.

Par conséquent, les états financiers précédemment publiés par la Société pour les périodes concernées, les rapports des commissaires aux comptes et de la direction de la Société et les communiqués de presse y afférents, ou toute autre communication décrivant les états financiers de Biophytis pour les périodes concernées, ne doivent plus être utilisés s'agissant des éléments comptables concernés. La Société n'a pas connaissance actuellement d'autres corrections comptables nécessitant un ajustement des états financiers pour les périodes antérieures à celles susvisées.

La Société prévoit, dès que raisonnablement possible, de déposer les états financiers retraités dans un formulaire 20-F/A pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, et de fournir les états financiers retraités pour les semestres clos les 30 juin 2020 et 2021 dans un formulaire 6-K. La Société prévoit également de publier prochainement le rapport semestriel relatif au semestre clos le 30 juin 2021, qui intégrera les états financiers retraités.