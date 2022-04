Biophytis : une perte nette de 31,2 ME en 2021

(Boursier.com) — Biophytis annonce ses résultats 2021 et fait un point sur ses perspectives 2022. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les dépôts à terme inclus en autres actifs financiers courants au 31 décembre 2021 s'élèvent à 23,9 millions d'euros, en hausse significative de 5,6 millions d'euros par rapport au 18,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le groupe évoque aussi de "nouveaux outils de financement pour un total de 42 ME", le tout permettant une visibilité financière au-delà de mi-2023.

La perte nette s'est établie à 31,2 millions d'euros pour 2021, contre 25,5 millions d'euros en 2020. La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période, à l'exception des actions détenues en propre) s'est établie à 0,26 en 2021, comparé à 0,43 euro en 2020. Les frais généraux et administratifs totalisent 7,2 millions d'euros en 2021 contre 4 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 3,2 millions d'euros liée principalement aux coûts de cotation au Nasdaq, ainsi qu'aux coûts de personnel plus élevés. Les frais de recherche et développement nets se montent à 19,7 millions d'euros pour 2021, soit une augmentation de 9,8 millions d'euros par rapport aux 9,9 millions d'euros de 2020. Les dépenses opérationnelles en forte hausse à 26,8 ME reflètent notamment la progression des essais cliniques dans la Covid-19 (COVA) et la sarcopénie (SARA).

Concernant les perspectives, pour l'étude COVA dans le Covid-19, à ce jour, 237 patients ont été recrutés. Compte tenu de l'évolution de la pandémie dans les territoires de notre essai clinique qui présentent des taux de vaccination et d'immunisation collective élevés, compte tenu de la prédominance du variant Omicron qui entraîne un nombre de cas d'hospitalisation significativement inférieur, le recrutement des patients s'est fortement ralenti puis arrêté au cours des premiers mois de 2022. Dans ce contexte, "nous avons décidé d'arrêter prématurément l'inclusion des patients, et prévoyons d'annoncer les résultats de cet essai au 3è trimestre 2022", commente le groupe.

Pour l'étude SARA dans la Sarcopénie, après la première réunion de type C avec la FDA en janvier 2022, une deuxième réunion de type C est prévue au troisième trimestre 2022 afin de discuter du protocole de Phase 2-3, ciblant une population et des critères d'évaluation similaires à ceux de l'étude de Phase 2. L'objectif est d'intégrer un premier patient (FPI-First patient In) pour cette étude fin du second semestre 2022. "Nous prévoyons également des discussions avec l'EMA au cours du premier semestre 2022, afin d'obtenir un avis scientifique sur les résultats de la phase 2 et la progression vers une phase 2-3. Ces perspectives restent soumises aux approbations et procédures réglementaires, à tout retard dans le recrutement ou la rétention des patients, à des interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, et aux retards liés à la COVID-19", indique Biophytis.

Pour l'étude MYODA dans la Myopathie de Duchenne, après la réception d'une lettre d'autorisation de procéder (IND - Investigational New Drug) de la part de la FDA (États-Unis) en décembre 2019, Biophytis a reçu en mars 2021 l'autorisation de l'AFMPS belge de poursuivre son étude clinique Sarconeos (BIO101) chez des patients non ambulatoires atteints de DMD. "Cependant, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur nos capacités opérationnelles, l'étude MYODA a été repoussée à la fin de 2022, voire le début de 2023, en fonction de l'évolution de la pandémie".