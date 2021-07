Biophytis : trois nominations

(Boursier.com) — Biophytis annonce les nominations de trois cadres chevronnés issus des secteurs de la santé. Claude Allary devient membre du Conseil d'administration, en remplacement de Jean Franchi suite à l'approbation du Conseil d'administration de Biophytis le 7 juillet 2021. Benoit Canolle est nommé Directeur du Business Development et fera partie du Comité Exécutif. Jean Mariani, Président du Comité scientifique de Biophytis, assumera la fonction de Directeur Médical en remplacement de Sam Agus pendant une période de transition, jusqu'à l'arrivée effective du nouveau titulaire.

Claude Allary possède 40 ans d'expérience dans les secteurs de la santé, et a débuté dans l'industrie pharmaceutique (Sanofi, Pfizer, GSK), avant d'évoluer dans le conseil en stratégie chez Arthur D. Little, puis Deloitte. En 2002, il cofonde Bionest Partners où il est aujourd'hui Conseiller auprès de la direction. Benoit Canolle, titulaire d'un doctorat en neurosciences, a travaillé dans les groupes Pierre Fabre, Sanofi et Galderma. Directeur de l'Institut de la Longévité Charles Foix, gériatre et praticien au sein de cet hôpital, directeur du laboratoire de Neurobiologie des Processus Adaptatifs du CNRS-UPMC (UMR 7102), le professeur Jean Mariani est expert en neurobiologie, spécialiste du système nerveux central et de ses pathologies, et des maladies neurodégénératives.