Biophytis : tirage de la quatrième tranche d'ORNANE dans le cadre du contrat Atlas 2021

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui le tirage d'une nouvelle tranche d'Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), dans le cadre de son accord de financement obligataire avec Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York (États-Unis).

Le 14 Juin 2021, Biophytis avait annoncé la mise en place d'une ligne de financement de 32 millions d'euros auprès d'Atlas, permettant l'émission de 1.280 ORNANE d'une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement est structuré en 8 tranches de 4 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans. Ce tirage correspond à la quatrième tranche du Contrat et il est organisé comme suit :

- Emission immédiate de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d'euros

- Emission complémentaire de 80 ORNANE pour un montant de 2 millions d'euros le 15 février 2024.

Les ORNANE ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission et ne portent pas d'intérêt. Le porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment pendant la période de maturité et à cette occasion la société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal. La société tient les actionnaires informés de l'exercice des ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d'actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société.