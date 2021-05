Biophytis termine le recrutement de 155 patients dans l'étude COVA de phase 2-3 avec Sarconeos

(Boursier.com) — Biophytis a terminé le recrutement des 155 patients de l'étude COVA de phase 2-3 avec Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la Covid-19, permettant la réalisation de la deuxième analyse intermédiaire. Cette deuxième analyse intermédiaire sera réalisée par le Comité indépendant de Contrôle des Données (DMC - Data Monitoring Committee) sur la base des données de sécurité et d'efficacité. La société communiquera les recommandations du DMC basées sur sa revue de la deuxième analyse intermédiaire à la fin du deuxième trimestre 2021, sous réserve des retards liés à la Covid-19.

Le DMC avait déjà émis un avis favorable au mois de mars dernier sur la sécurité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la Covid-19 et avait recommandé la poursuite de la partie 2 de l'étude COVA, à la suite de l'analyse intermédiaire sur les 50 participants à la partie 1. Le recrutement de la partie 2 de l'étude se poursuit en France et au Brésil afin de finaliser le recrutement des 310 patients, dans le but de déposer une demande d'Autorisation d'Utilisation d'Urgence (Emergency Use Authorization - EUA) auprès de la FDA américaine, et d'obtenir une autorisation conditionnelle auprès de l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency - EMA) au troisième trimestre 2021. Les résultats finaux de l'étude sont prévus au troisième trimestre 2021, sous réserve des retards liés à la Covid-19 et de l'impact de l'épidémie.