Biophytis : "succès" de l'offre de BSA

(Boursier.com) — Biophytis annonce le succès de l'opération d'offre de 7.445.123 Bons de Souscription d'Actions (BSA), portée à 7.475.708 BSA, après exercice complet de la clause d'extension, par voie d'offre publique avec délai de priorité des actionnaires à titre irréductible. Sur un total de 27.726.144 BSA demandés, 3.603.029 l'ont été au titre du droit de priorité des actionnaires, tandis que 24.123.115 l'ont été à titre libre. Compte tenu de la forte demande, la Société a décidé d'allouer, à titre libre, une partie de l'émission au public. Ainsi chaque souscripteur en ayant fait la demande à titre libre, a été servi dans la limite de 300 BSA.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : "Le succès de cette opération, dont la demande a excédé plus de 3 fois le nombre de BSA disponibles, témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs historiques en Biophytis et de sa capacité à générer de la valeur. Nous tenions à les associer au nouveau programme COVA et au développement futur de la société à travers cette offre, et nous sommes extrêmement heureux de constater l'engouement qu'elle a suscité. Nous nous réjouissons également de ce que tous les salariés et mandataires sociaux de Biophytis, aient participé à l'offre".

Biophytis a annoncé le 7 avril 2020 le lancement d'une offre au public de 7.445.123 Bons de Souscription d'Actions (BSA), pouvant être portée à 7.475.708 BSA, par voie d'offre publique avec délai de priorité des actionnaires à titre irréductible et clause d'extension. Le prix de souscription était de 0,06 euro par BSA soit 448.542,48 euros compte tenu de l'exercice de la clause d'extension. Le règlement-livraison des titres interviendra le 30 avril 2020. Les BSA nouvellement émis seront admis aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013507290 à compter du 5 mai 2020.

Le produit net de l'émission de BSA et à terme de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSA sera utilisé par la Société pour renforcer ses moyens financiers, en particulier participer à la finalisation de l'étude clinique de phase 2b pour Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, en vue d'obtenir la preuve de concept clinique, en particulier l'efficacité, l'innocuité et la tolérance du produit sur les patients sévèrement atteints, le lancement de l'étude clinique MYODA dans la myopathie de Duchenne et la mise en place du nouveau programme de développement clinique COVA. Ce dispositif vient compléter les outils de financement déjà en place et permet à la Société d'assurer le financement de ses activités au-delà des 12 prochains mois.