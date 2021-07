Biophytis soutenu par des données positives dans le covid

(Boursier.com) — Biophytis gagne du terrain ce lundi en bourse, alors que le groupe présente des données précliniques positives sur Sarconeos (BIO101) pour la Covid-19 à l'ECCMID 2021. La société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la Covid-19, annonce de nouvelles données précliniques positives concernant Sarconeos (BIO101) sur des hamsters infectés par le SRAS-CoV-2. Les résultats sont présentés sous forme de e-poster au 31e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) qui se tient en ligne du 9 au 12 juillet 2021. Cette étude démontre qu'un traitement quotidien avec Sarconeos (BIO101) prévient la détérioration de la fonction respiratoire chez des mammifères infectés par le SRAS-CoV-2, et constitue une preuve de concept préclinique solide pour l'étude COVA de phase 2-3 en cours, indique le groupe.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : "Ces données précliniques démontrent de nouveau le potentiel de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des patients atteints de la Covid-19. Nous poursuivons l'étude COVA de phase 2-3 de Sarconeos (BIO101) chez des patients souffrant de la Covid-19 et attendons avec impatience les résultats de la deuxième analyse intermédiaire au troisième trimestre 2021. Nous sommes prêts à rapidement augmenter nos capacités de production si nous recevons les autorisations règlementaires pour Sarconeos (BIO101) pour la Covid-19, car nous avons conclu un contrat avec un acteur international majeur spécialisé dans la fabrication sous contrat pour la fabrication de lots d'enregistrement".