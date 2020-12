Biophytis : sortie du dernier patient de l'étude SARA-INT de phase 2

Biophytis : sortie du dernier patient de l'étude SARA-INT de phase 2









(Boursier.com) — Biophytis annonce que le dernier patient de l'essai clinique de phase 2, SARA-INT, a terminé sa dernière visite de traitement dans le cadre de l'étude. L'objectif de l'étude de phase 2 SARA-INT est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de Sarconeos (BIO101) dans une étude randomisée contrôlée par placebo chez des patients de plus de 65 ans souffrant de sarcopénie et présentant un risque important de mobilité réduite. Le principal critère d'évaluation de SARA-INT est la perte de mobilité des patients telle que mesurée par le test de marche de 400 mètres (400MWT).

L'étude interventionnelle multicentrique en double aveugle a recruté au total 233 patients dans 22 centres en Belgique et aux États-Unis. Ces derniers ont reçu par voie orale 175 mg b.i.d. et 350 mg b.i.d. de Sarconeos (BIO101) pendant une période de 26 semaines. 196 d'entre eux ont terminé l'essai, malgré la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Les résultats récemment annoncés de SARA-OBS ont démontré que les critères d'inclusion très stricts utilisés dans l'essai de phase 2 SARA-INT avec Sarconeos (BIO101) ont permis de sélectionner des patients présentent un risque important de mobilité réduite.

Cette détérioration plus rapide de la mobilité, mesurée par le test de marche de 400 mètres, permet d'observer l'effet du traitement de Sarconeos (BIO101) comparé au placebo dans un échantillon plus petit.

Biophytis prévoit de présenter les résultats de cet essai clinique SARA-INT, de phase 2, au deuxième trimestre 2021.