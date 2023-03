Biophytis : signe un accord-cadre avec Intsel Chimos pour le traitement des formes sévère de COVID-19

(Boursier.com) — Biophytis , société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre avec la société pharmaceutique Intsel Chimos, qui deviendra son Exploitant Pharmaceutique en France dans le cadre de la demande d'accès précoce de Sarconeos (BIO101), pour le traitement des formes sévères de COVID-19, si elle est approuvée.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "La signature d'un contrat cadre avec Intsel Chimos, qui va distribuer Sarconeos (BIO101) en France en devenant notre Exploitant Pharmaceutique dans le cadre du programme d'accès précoce dans la COVID-19, est un évènement majeur pour Biophytis. Les résultats positifs de notre étude de Phase 2-3 COVA dans les formes sévères de COVID-19 ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour la société. Nous mobilisons tous nos moyens pour que Sarconeos (BIO101) puisse traiter des patients hospitalisés dès le second semestre 2023 en France, mais aussi dans d'autres pays comme le Brésil, où nous avons initié un programme d'accès précoce. Biophytis fait partie du cercle très fermé des Biotech ayant réussi à développer un traitement ayant démontré son efficacité dans le traitement des formes sévères de la Covid-19, et se doit maintenant de le rendre accessible dès que possible en Europe, aux Etats-Unis et dans le reste du monde."

Corinne Truffault, PDG d'Intsel Chimos, a déclaré : "Nous sommes ravis et très fiers d'accompagner Biophytis dans cette nouvelle aventure et de contribuer à la prise en charge de ces patients. Mettre un nouveau médicament sur le marché français dans le cadre de l'accès précoce est toujours une étape supplémentaire vers l'objectif final d'enregistrer un nouveau médicament, et celui que nous propose Biophytis, start-up française qui plus est, sera à n'en pas douter, atteint brillamment grâce à notre partenariat et une étroite collaboration entre nos deux sociétés."

L'accès précoce en France est accordé par la HAS après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur la présomption d'efficacité et de sécurité. Il s'agit d'un dispositif qui permet la mise à disposition et la prise en charge financière précoce, à titre exceptionnel et dérogatoire, de certains médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, susceptibles d'être innovants, encore non autorisés dans une indication thérapeutique