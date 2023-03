Biophytis : Sarconeos (BIO101) potentiel candidat médicament dans le traitement du COVID long ?

(Boursier.com) — Biophytis SA a présenté son candidat médicament, Sarconeos (BIO101), comme traitement potentiel pour guérir les formes de COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR).

L'événement s'est tenu à Toulouse du 22 au 24 mars 2023. L'ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs et médecins ainsi que les entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie.

"La communauté médicale gériatrique mondiale qui s'est réunie à Toulouse a exprimé un grand intérêt pour les résultats cliniques des études SARA-INT et COVA. Ils confirment le potentiel de Sarconeos (BIO101) comme traitement possible de la sarcopénie et des formes sévères de la Covid-19. Nous avons également eu des discussions très constructives sur le potentiel de Sarconeos (BIO101) dans le traitement du COVID long, même si la société n'a pas engagé de plan de développement spécifique dans cette nouvelle indication", indique Pr. Jean Mariani MD, PhD (administrateur).