Biophytis : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Biophytis SA annonce l'approbation à une très large majorité de l'ensemble des résolutions proposées et relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. L'AGO s'est tenue avec un quorum de plus de 26% des actionnaires présents ou représentés.

Les 10 résolutions proposées ont été approuvées à une très large majorité, et comprenaient notamment l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean Mariani.

Les résultats des votes de l'Assemblée seront disponibles sur le site internet de Biophytis à partir du 19 juin, dans la rubrique Investisseurs/ Assemblée générale.