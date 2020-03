Biophytis : résultats préliminaires dévoilés

(Boursier.com) — Biophytis présente les résultats préliminaires de SARA-OBS et l'impact sur SARA-INT, étude clinique de Phase 2b, au 10ème congrès international sur la fragilité et la sarcopénie (ICFSR) à Toulouse. La biotech fera une présentation intitulée Sara Program: Preliminary Findings & Implications from SARA-OBS study and its impact on SARA-INT Study (Programme SARA: résultats préliminaires et implications de l'étude SARA-OBS et son impact sur l'étude SARA-INT) au 10ème congrès international sur la fragilité et la sarcopénie (ICFSR - International Conference on Frailty and Sarcopenia Research). Le congrès se tient du 11 au 13 mars 2020 à Toulouse, alors que la présentation aura lieu mercredi 11 mars à 12h20.

Le plan de développement clinique de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie, comprend :

- SARA-PK, un essai clinique de phase 1 qui a montré l'innocuité et la tolérabilité de BIO101 chez des volontaires sains et âgés. L'essai s'est terminé en 2017.

- SARA-OBS, une étude clinique observationnelle achevée au deuxième trimestre 2019, et

- SARA-INT, une étude clinique internationale de phase 2b avec une période de suivi de 6 mois qui recrute actuellement des patients aux États-Unis et en Europe. Le critère d'évaluation principal de l'étude est la vitesse de marche mesurée au cours du test de 400 mètres de marche.

Dans sa présentation, Biophytis va décrire l'étude SARA-OBS, conçue pour caractériser, prérecruter et confirmer la population de patients optimale pour l'essai SARA-INT, et fournir des données sur les caractéristiques des patients lors de l'inclusion et les changements après 6 mois de suivi sur une première série de patients SARA-OBS. De nouveaux éléments seront apportés sur les stratégies de recrutement de SARA-INT, y compris les critères d'inclusion, ainsi que les caractéristiques des premiers patients randomisés.