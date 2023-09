Biophytis renforce sa direction avec la nomination de son Chief Business Officer

(Boursier.com) — Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce le renforcement de son équipe de direction avec la nomination d'Edouard Bieth au poste de Chief Business Officer, membre du comité exécutif.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : "Au cours des deux dernières années, Biophytis a fait des progrès importants dans le développement de son actif clé Sarconeos (BIO101). Notre programme COVA dans les formes sévères de COVID-19 a démontré son efficacité dans une étude de phase 2/3 et nous discutons actuellement avec les autorités règlementaires les prochaines étapes, notamment la mise en place d'un accès précoce pour les patients en France et au Brésil. De son côté, notre programme SARA dans la sarcopénie a obtenu les autorisations pour démarrer une étude de phase 3 aux Etats-Unis et en Belgique. Dans ce contexte, l'arrivée d'Edouard Bieth en tant que Chief Business Officer est un élément clé pour accélérer la mise à disposition de nos candidats-médicaments. Il pilotera notre stratégie d'accès au marché et de commercialisation et aura la charge d'établir des partenariats en vue d'accord de co-développement et de licence pour notre deux programmes clés. Je suis ravi de l'accueillir au sein de l'équipe qui bénéficiera de son expérience et sa vaste connaissance de l'écosystème pharma/biotech."

Leader reconnu du secteur avec plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Edouard Bieth a occupé différents postes de direction et a développé une expertise solide en matière d'accès au marché et de stratégie commerciale et marketing, tant au niveau mondial que local. Il sera membre du comité exécutif et rapportera directement à Stanislas Veillet, Président-directeur général de Biophytis. Dernièrement, Edouard a occupé pendant 6 ans la fonction de Directeur General France & BeNeLux de la filiale commerciale de Tillotts Pharma. Lors de sa carrière, Edouard a également travaillé pour divers acteurs de l'industrie, notamment AstraZeneca, Servier et Menarini. Il est diplômé d'un Master en biologie et pharmacologie du vieillissement et s'est formé à la stratégie commerciale et marketing à HEC Paris ainsi qu'à la finance à la London Business School.

Biophytis nomme par ailleurs Claudia Ferreira comme Directeur médical, rapportant à Rob Van Manen, Chief Medical Officer, pour renforcer les liens avec la communauté médicale et fédérer les experts autour de nos programmes de développement, qui répondent à de forts besoins médicaux non couvert dans des pathologies sévères liées au vieillissement.