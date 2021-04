Biophytis reçoit un financement de 980.000 euros du plan Deeptech de Bpifrance pour le développement de Macuneos dans la DMLA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biophytis , société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de la COVID 19, annonce avoir reçu l'accord de Bpifrance pour un financement non dilutif de 980.000 euros.

Ces fonds, octroyés dans le cadre du Plan Deeptech, sont destinés à l'étude clinique MACA avec le candidat médicament Macuneos (BIO201) dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA).

Le Plan Deeptech a pour vocation d'encourager les projets innovants et disruptifs issus de la recherche fondamentale grâce à des outils de financement spécifiques et avantageux. Ce financement prendra la forme d'une avance remboursable de 600.000 euros et d'une subvention de 380.000 euros qui complèteront le financement existant pour les études précliniques du programme MACA de Biophytis dansle traitement de la DMLA.

Cette maladie dégénérative liée à l'âge qui touche la macula, la partie centrale de la rétine, est l'une des causes majeures de perte de vision et de cécité irréversible chez les personnes de plus de 50 ans.